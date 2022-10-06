Кіберполіція вже встановила особи понад 14 500 російських окупантів

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Також зафіксували участь у війні та її фінансування 170 членів незаконних збройних формувань.

Працівники кіберполіції ідентифікували понад 14500 військовослужбовців Росії, які воювали на території нашої держави.

Окупанти з Лимана були передислоковані в мішки для трупів або в полон, - Міноборони

Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець, передає пресслужба.

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні розгорнули автономні центри для комунікації з іншими силами забезпечення безпеки та оборони.

“Наші працівники змінили вектор роботи на протидію кібератакам на державні органи та приватний сектор, виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду в інтернеті, ідентифікацію колаборантів, розробку систем та механізмів для збору інформації з відкритих джерел про військовослужбовців РФ”, – розповів очільник кіберполіції.

За його словами, було також зафіксовано участь 170 членів незаконних збройних формувань у бойових діях та фінансуванні війни в Україні.

Нагадаємо, днями стало відомо, що судитимуть двох військовослужбовців РФ, які на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району незаконно утримували цивільного у приміщенні магазину.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про те, що 176 військовим російської армії повідомили про підозру за вчинення воєнних злочинів воєнних злочинів в Україні. Щодо 44 направили обвинувальні акти до суду, 10 військових РФ уже отримали вироки. // LB.ua

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