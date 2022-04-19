Кіберполіція заблокувала близько 2000 ворожих ресурсів із загальною аудиторією понад 17 мільйонів користувачів
Новини про боротьбу на кіберфронті повідомив сьогодні, 19 квітня, Голова Національної поліції України Ігор Клименко.
За його словами, допомогли Кіберполіції у блокуванні небайдужі користувачі тематичних Телеграм-каналів https://t.me/stoprussiachannel та https://t.me/stopdrugsbot. До них уже приєдналися понад 170 тисяч активістів, які надіслали майже 4 мільйони скарг на різні інформаційні ресурси російських окупантів.
Голова Нацполіції розповів, що вже заблоковано близько 2000 ворожих ресурсів із загальною аудиторією в понад 17 мільйонів користувачів. Також працює ще один чат-бот для громадян – «Народний месник» https://t.me/ukraine_avanger_bot. Сюди надсилають інформацію про пересування ворожої техніки, російських військових та їх поплічників, виявлених мародерів або ж знайдені нерозірвані боєприпаси.
«Всього ми отримали понад 47 000 повідомлень, серед яких було чимало корисних даних. Кожен Інтернет-користувач нині може стати частиною кібервійська. Долучайтесь до боротьби із російськими окупантами та антиукраїнською пропагандою. Разом ми наближаємо Перемогу України!», – зазначив Ігор Клименко.
Управління комунікації Національної поліції УкраїниTweet