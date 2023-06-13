Кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу зросла до 10

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області зросла до 10, ще 28 людей дістали поранення; 14 червня оголошено днем жалоби у місті.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram:

“Станом на 13.00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває”.

14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. // УП