Кількість жертв російського удару по Покровську зросла до п’яти: серед них – заступник начальника ДСНС у Донеччини

У результаті удару рф по Покровську кількість жерств зросла до п’яти, а кількість поранених – до 18.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

“5 загиблих та 18 поранених – наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську”, – написав Клименко.

За його словами, станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людей.

“Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору”, – резюмував Клименко.