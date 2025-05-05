«Kill-зона» на 20 км: «Мадяр» розповів, як уже влітку фронт може завмерти через дрони

Він наголосив, що ефективність фронту залежить від грамотного управління підрозділами БПЛА.

Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (“Мадяр”) прогнозує, що вже цього літа активне використання дронів здатне фактично “заморозити” лінію фронту, унеможлививши масштабне пересування піхоти та техніки обох сторін.

Про це офіцер розповів у своєму Telegram-каналі.

“Безпілотні технології настільки домінують фронті, що передбачена й анонсована мною “мертва зона” дуже швидко розшириться до 15-20 кілометрів із кожного боку. Це фактично заблокує будь-яке переміщення особового складу і техніки”, ‒ зазначив командир.

За словами Бровді, дрони вже стали вирішальним чинником на полі бою, а отже, Україні необхідно зосередитися на раціональному використанні ресурсів безпілотних підрозділів, зокрема пілотів, їхнього забезпечення та грамотного управління.

“Усе замкнеться на дронах. Нам слід це усвідомити, зціпити зуби й безупинно бити ворога. Без тотального контролю повітря дронами ‒ піхоти не залишиться”, ‒ заявив офіцер.

Він зауважив, що ефективність таких дій можлива лише за умов повної підтримки дронових підрозділів.

“Ми знаємо, що робити. Питання лише в тому, чи всі адекватно оцінюють масштаб загрози”, ‒ підсумував Бровді. // Дзеркало тижня