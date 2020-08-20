На Луганщині СБУ виявила схрон з протитанковими мінами та гранатами

Співробітники Служби безпеки України виявили у Луганській області схрон з військовими засобами ураження.

Із схованки, розміщеної у напівзруйнованій будівлі на околицях Попасної, правоохоронці вилучили три бойові протитанкові міни ТМ-62 загальною масою вибухової речовини 24 кілограми тротилу, сім гранатометних пострілів ВОГ-25, шість гранат РГД-5 та велику кількість набоїв калібру 5,45 мм.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Перевіряється інформація про ймовірну причетність бойовиків незаконних збройних формувань до облаштування схрону.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились у взаємодії з підрозділом контрдиверсійної боротьби операції Об’єднаних Сил, Національною поліцією, Держслужбою з надзвичайних ситуацій та Національною гвардією.

СБУ