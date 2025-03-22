Посланець Трампа видав в ефір всю брехню про Україну, якою його напхав Путін
Спецпосланець президента США Стів Віткофф відзначився скандальною заявою щодо війни в Україні. Зокрема, він назвав її головну “проблему”.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Такеру Карлсону.
За його словами, найбільшою проблемою у війні Росії проти України є питання Криму та “чотирьох регіонів”, де окупанти провели незаконні “референдуми” щодо приєднання до Росії.
“Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це “чотири регіони” – Крим, Донбас, Луганськ і є ще два інших (ймовірно мова йде про Херсонську та Запорізьку області, – ред), вони російськомовні, були “референдуми” (незаконні, проведені РФ, – ред). Я думаю, що це є ключовим питанням”, – сказав він.
Представник Трампа додав, що про це питання до цього часу “ніхто не хотів говорити” і назвав його “слоном у кімнаті”.
“Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту”, – зазначив Віткофф.
Заяви Віткоффа щодо війни в Україні
Віткофф не вперше озвучує спірні тези щодо України. Віткофф не погодився із заявами західних лідерів про небажання РФ припинити війну в Україні. На його думку, є “хороші тенденції” для досягнення мирної угоди найближчим часом.
Крім того, Віткофф вважає, що нібито РФ не прагне поглинути всю Україну, оскільки росіяни “повернули” п’ять областей і Крим, і отримали те, що їм потрібно.