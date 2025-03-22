Посланець Трампа видав в ефір всю брехню про Україну, якою його напхав Путін

Спецпосланець президента США Стів Віткофф відзначився скандальною заявою щодо війни в Україні. Зокрема, він назвав її головну “проблему”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Такеру Карлсону.

За його словами, найбільшою проблемою у війні Росії проти України є питання Криму та “чотирьох регіонів”, де окупанти провели незаконні “референдуми” щодо приєднання до Росії.

“Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це “чотири регіони” – Крим, Донбас, Луганськ і є ще два інших (ймовірно мова йде про Херсонську та Запорізьку області, – ред), вони російськомовні, були “референдуми” (незаконні, проведені РФ, – ред). Я думаю, що це є ключовим питанням”, – сказав він.

Також Віткофф, говорячи про “референдуми”, проведені загарбниками на тимчасово окупованих територіях України, запевняє, що нібито “переважна більшість людей висловили бажання бути під російським керівництвом”.

Представник Трампа додав, що про це питання до цього часу “ніхто не хотів говорити” і назвав його “слоном у кімнаті”.

“Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту”, – зазначив Віткофф.