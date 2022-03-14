Жертвою російського обстрілу будинку на Харківщині стала 15-річна дівчинка
У будівлі перебували батьки та ще двоє дітей, вони не постраждали.
У місті Дергачі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу будинку загинула 15-річна дівчинка.
Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Внаслідок обстрілу рашистів загинула дитина, 2007 року народження. Дарина пішла в іншу кімнату за іграшками для маленьких дітей і в цей момент в їхню будівлю в Дергачах влучив снаряд», — розповів він.
За інформацією Болвінова, у будинку перебували батьки та ще двоє дітей, вони не поранені. // УНІАНTweet