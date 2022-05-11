Колаборанти Херсонщини без «референдуму» просяться до РФ: Кремль дає задню

Російські окупанти ще на початку травня планували провести в області «референдум» з проголошення так званої «ХНР».

Херсонський колаборант і поставлений російськими окупантами гауляйтер Кирило Стремоусов звернеться до Путіна з проханням приєднати всю область до складу Росії.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс РИА Новости.

Стремоусов також виключив проведення псевдореферендума.

«Ніякі «ХНР» на території Херсонської області створюватися не будуть. Це буде єдиний указ на основі звернення «керівництва» Херсонської області до президента РФ, і буде прохання ввести область у склад повноцінного регіону Росії», — цитують РИА Стремоусова.

Колаборант пообіцяв, що до кінця року область «повністю перейде на російське законодавство».

Водночас у Кремлі українським зрадникам натякнули, що «доля» регіону вирішуватиметься за сценарієм окупації Криму – тобто, шляхом проведення псевдореферендуму.

«Безумовно, бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати мешканці регіону і визначати свою долю теж повинні вони. І, звісно, це питання, яке має бути чітко вивірене й оцінене юристами, тому що подібні доленосні рішення повинні мати чітку юридичну підставу, бути абсолютно легітимним, як це було у випадку з Кримом», — заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Референдум у Херсоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої «ХНР».

7 травня Подоляк наголосив, що будь-які заяви Росії про «референдуми» та «народні республіки» — абсолютно нікчемні.

Він додав, для звільнення області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для повної деокупації. // УНІАН