У небі над Україною вночі знищили 12 російських «шахедів»

Сили оборони у ніч на 11 вересня знищили у небі над Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областях 12 ударних дронів типу Shahed запущених російськими військами, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ.

Як повідомляється, у ніч на 11 вересня ворог атакував ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

“Зафіксовано пуски 12 “шахедів” у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 “Shahed-136/131” у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу”, -йдеться у повідомленні.

Також за даними Повітряних сил ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат. Інформація уточнюється, додали у Повітряних силах. // УНН