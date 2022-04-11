Колишньому меру м. Рубіжне повідомлено про підозру у колабораціонізмі

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому меру м. Рубіжне у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, з 18 по 31 березня 2022 року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень Рубіжанського міського голови, вступив в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками «ЛНР». Отримавши від них пропозицію очолити окупаційну владу в м. Рубіжне, в порушення вимог Конституції та Законів України, добровільно погодився на неї.

Крім того, підозрюваний, перебуваючи в окупованому російськими військами та незаконними збройними формуваннями м. Рубіжне, під час особистого прийому громадян, разом з представниками окупаційних військ та в інтерв’ю представникам держави-агресора публічно підтримав рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року щодо проведення на території суверенної держави України так званої «спеціальної воєнної операції». Також підтримав дії РФ та незаконних збройних формувань «ЛНР», спрямовані на захоплення території України, а відповідно публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України. Він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ під виглядом побудови нового територіального утворення, а також до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Офіс Генерального прокурора