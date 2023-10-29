ЗСУ розбили колону окупантів біля Красногорівки (відео)

Українські військові розбили колону окупантів під Красногорівкою у Донецькій області. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

На відео зафіксована робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

На опублікованих карах видно, як російська техніка йде у бік Красногорівки. Військові зазначають, що окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників. Спроби ворога були безуспішними.

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Бої за Авдіївку

Нагадаємо, цього місяця російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Раніше британська розвідка повідомляла, що після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

Також у Британії наголошують, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.