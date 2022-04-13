Командир полку “Азов” і командир 36 ОБрМП у Маріуполі звернулись до українців після успішного об’єднання

Командир полку НГУ “Азов” Денис Прокопенко та один із командирів 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина записали спільне відеозвернення з оточеного Маріуполя. Вони фактично підтвердили здачу в полон частини морпіхів 36 ОБрМП та вдале з’єднання з “Азовом” іншої групи морських піхотинців.

Відео ввечері в середу, 13 квітня, оприлюднив телеграм-канал “Азов – Маріуполь” (пресслужба полку), зазначає видання Новинарня.

Звернення командира полку «Азов» підполковника Дениса Прокопенко та командира 36 обрмп майора Сергія Волини з приводу операції по прориву 36 обрмп та з‘єднанням з полком «Азов» pic.twitter.com/AAwYBRGapL — АЗОВ (@Polk_Azov) April 13, 2022

“Звернення командира полку “Азов” підполковника Дениса Прокопенка та командира 36 обрмп майора Сергія Волини з приводу операції по прориву 36 обрмп та з‘єднанням з полком “Азов” – так підписане відео.