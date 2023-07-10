Командувач Об’єднаних сил ЗСУ назвав загрозливі напрямки

Оборона низки областей нашої держави буде зміцнена, зазначив генерал-лейтенант.

В Україні під час повномасштабної війни Житомирський, Рівненський та Волинський напрямки є загрозливими.

Скоро ці напрямки краще прикриють інженерними загородженнями, повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram. За його словами, підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону, посилять військовою технікою та озброєнням.

“Завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинського напрямків. Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій… Оборона буде зміцнена. І ми обов’язково разом переможемо!” – зазначив генерал-лейтенант.

Варто зазначити, що Рівненська, Житомирська та Волинська області знаходяться на кордоні з Білоруссю, яка допомагає РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну. // УНІАН