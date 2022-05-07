Командування Повітряних Сил ЗСУ: 7 травня знищено 14 повітряних цілей російських окупантів

73 доба героїчного протистояння. Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.

Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська у війні проти України втратили 196 літаків. На архівному фото: залишки збитого на Харківщині російського бойового літака Су-35

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА «Орлан-10», два БпЛА «Форпост» та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два «Орлани» знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.

Тож загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей:
☑️1 вертоліт;
☑️11 БпЛА ОТР;
☑️ 2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах.

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