Командування ЗС РФ з 1 грудня активізувало заходи в ОРДЛО з комплектування особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК

Противником розгорнуто роботу агітаційних груп (агітаторів) від військових частин окупаційних військ, розповсюджуються спеціальні пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), здійснюється масова розсилка агітаційних СМС-повідомлень.

Водночас окупантами до 25 грудня введено тимчасове зниження вимог до кандидатів на військову службу щодо стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу, виданих окупаційними адміністраціями.

Крім того, окупаційне командування посилює тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти і планують звільнення з військової служби, створює умови щодо їх утримання, у тому числі затягуванням розгляду рапортів, затримкою розрахункових виплат, неповерненням особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України