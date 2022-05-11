З 24 лютого Росія випустила по Україні 788 крилатих та балістичних ракет, — Генштаб ЗСУ

Ракети випускали як з території Росії, так і з Білорусі.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України по території нашої держави було випущено 788 крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

«Станом на шосту годину сьогодні від початку повномасштабних бойових дій збройними силами росії було здійснено 487 ракетних ударів, під час яких із території росії та республіки білорусь випущено 788 крилатих та балістичних ракет”, — повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Уточнюється, що було випущено:

оперативно-тактичних ракет «Іскандер» — 213 одиниць;

оперативно-тактичних ракет «Точка-У» — 61 одиниця;

крилатих ракет морського базування та повітряного базування — 235 одиниць.

Також було здійснено 4 917 авіаційних вильотів.

У травні збройними силами РФ було завдано 49 ракетних ударів із території Росії, випущено 74 крилатих і балістичних ракети.

Зокрема, було випущено:

ракет «Іскандер» – 4 одиниці;

«Точка-У» – 8 одиниць;

крилатих ракет морського та повітряного базування — 2 одиниці.

Крім того у травні було здійснено 459 авіаційних нальотів.

Основними цілями росіян були об’єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів держави. Водночас росіяни неодноразово обстрілювали інші об’єкти критичної інфраструктури соціального значення. // LB.ua