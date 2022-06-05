ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька и просуваються далі

Рашисти деморалізовані тим, що не можуть упродовж 102 днів захопити Сєвєродонецьк.

Про це каже голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

«Наші захисники контролюють половину міста і вже її зачистили. Рухаємося далі», — повідомляє Гайдай.

Задача поставлена росіянам щодо взяття обласного центру чи траси «Лисичанськ-Бахмут» до 10 червня — потягне за собою збільшення кількості обстрілів у найближчі п‘ять днів, попереджає голова ОВА.