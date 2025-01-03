Україна отримала від росіян запити про 50 тисяч зниклих безвісти солдатів

Росіяни подали в проект “Хочу найти” запити про 50 тисяч зниклих безвісти солдатів. Ця цифра може бути більшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Секретаріату Коордштабу Богдана Охріменка в інтерв’ю АрміяInform.

Він пояснив, що раніше працювала телефонна лінія в рамках проекту “Хочу жить”, а потім був створений окремий проект “Хочу найти”.