Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три «Байрактари»

Натомість Baykar просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

Турецька компанія Baykar вирішила надати Україні три безпілотники «Байрактар» безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baykar у Twitter.

Зазначається, що Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою «Народний Bayraktar» успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТB2 для захисту України.

«Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт», — зазначии у компанії.

Натомість Baykar просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.