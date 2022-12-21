Компанії Nokia та Ericsson йдуть з Росії – телефонні мережі країни починають деградувати

Експерти попереджають, що відхід ціх компаній завдасть збитків російській телефонній мережі в довгостроковій перспективі. Компанії мобільного зв’язку Nokia та Ericsson оголосили про свій вихід з Росії до кінця року.

Інформаційне агентство Reuters поцікавилося у п’яти експертів у галузі телефонного зв’язку, як від’їзд західних компаній вплине на Росію.

На думку експертів, відхід компаній завдасть шкоди російській телефонній мережі у довгостроковій перспективі. Компанії займають велику частку ринку мобільних телефонів та володіють майже половиною базових станцій у країні.

Також опитані фахівці заявили, що після відходу компаній поступово стане складніше оновлювати телефони, і все більше дзвінків скидатиметься.

Операторам телефонного зв’язку буде складно оновити програмне забезпечення або знайти запасні частини.

– Наш від’їзд [з Росії] буде повним. Ми більше не будемо нічого постачати до Росії, – заявив генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк .