Комплекс ППО IRIS-T вже в Україні

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В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони – німецький комплекс IRIS-T вже в країні.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Комплекс ППО IRIS-T вже в Україні, - Резніков

Фото: Олексій Резніков

Він додав, що наближаються американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.

“Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою”, – підкреслив Резніков.

Він наголосив, що існує моральний імператив захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей.

Резніков особисто подякував своїй колезі, міністерці оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за партнерство та рішучу відданість підтримці України. // LB.ua

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