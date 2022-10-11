Комплекс ППО IRIS-T вже в Україні

В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони – німецький комплекс IRIS-T вже в країні.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він додав, що наближаються американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.

“Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою”, – підкреслив Резніков.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

Він наголосив, що існує моральний імператив захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей.

Резніков особисто подякував своїй колезі, міністерці оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за партнерство та рішучу відданість підтримці України. // LB.ua