Контрнаступ під Харковом: в ISW розповіли про просування ЗСУ (карта)

Українські сили просунулися щонайменше на 20 кілометрів, стверджують експерти.

В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про просування Збройних Сил України в Харківській області. Захисники нашої країни просунулися щонайменше на 20 кілометрів, за 6-7 вересня вони відбили близько 400 квадратних кілометрів.

Про це повідомляється в новому звіт ISW.

“Українські сили просунулися не менше ніж на 20 км углиб підконтрольної Росії території на північ від Ізюма в бік Куп’янська і 6-7 вересня відбили близько 400 квадратних кілометрів. Російські джерела стверджували, що українські сили просувалися на південний схід по трасах E40 і N26 в напрямку Ізюма і Куп’янська відповідно. По геолокації видно, що українські сили також просунулися на північний схід по трасі Т2110 з Балаклії, Вербівки, Яковенкове, Волоховського яру (на перехресті т2210 і Е40), а також у напрямку Шевченкове”, – повідомили експерти.

Крім цього, аналітики помітили, що російські джерела вже почали повідомляти, що українські диверсійно-розвідувальні групи проводили операції в смт. Білий Колодязь, у Вовчанську і Гнилиці, “глибоко в російському тилу”, на схід від річки Сіверський Донець. // УНІАН