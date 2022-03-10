Українські бійці відбили у окупантів 10 танків, ЗРК та бронеавтомобіль для евакуації

Бій відбувся на Чернігівщині.

Українські бійці на Чернігівщині відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook.

«Військові частини та підрозділи оперативного командування «Північ» продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від «асвабадітелєй» найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК «Північ» відбувся бій із переважаючими силами противника», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті цього бою у окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

Раніше повідомлялося, як ЗСУ розгромили колону техніки окупантів, яка могла зайти з території Білорусі. // УНІАН