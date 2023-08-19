«Розстріляв у голову»: покидьок-«вагнерівець» з усмішкою зізнався у страті польського добровольця

Кат зазначив, що взагалі не брав би полонених, а усіх вбивав би.

“Вагнерівець” Михайло Антипов з усмішкою розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця.

Фрагмент його зізнань опублікував канал “ВЧК-ОГПУ”. Антипов потрапив у “Вагнер” із колонї – він був засуджений до 17 років за вбивство двох людей. Після служби у ПВК він вийшов на волю, як тисячі таких самих вбивць.

Антипов пригадав, як одного разу “вагнерівці” захопили у полон польського добровольця. Вони роздягнули воїна до спідньої білизни та вели у свій тил. Втім, поляк йшов попереду та усміхався.

Один з наймаців запитав, чому полоненому так весело. Той відповів, що нема причин для журби, адже його ведуть у полон, де нагодують, утримуватимуть в ізольованому приміщенні та обміняють, як це передбачено Женевськими конвенціями. Втім, поляк не врахував, у руки яких нелюдів потрапив.

“Пацан (“вагнерівець” – УНІАН) довго не думав. Сказав йому: “На коліна”. І розстріляв в голову. Ну, і ми пішли далі. Я вважаю, для чого їх у полон брати? Це ж війна”, – заявив “вагнерівець”, усміхаючись.

УНІАН