Контрнаступ ЗСУ на Бериславському напрямку в Херсонській області

Воїни Збройних Сил України пішли в контрнаступ у Херсонській області, окупанти тікають.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє радник голови Херсонської Військової адміністрації Сергій Хлань.

Українські військовослужбовці пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. За його словами, окупантів вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше.

Він зазначив, що кожен день окупації — це трагедія для кожного херсонця, оскільки окупанти психологічно тиснуть на місцевих жителів. Однак всі дії окупантів розбиваються об контрнаступ ЗСУ.

Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.

«Орки про це мовчать, але все-таки ми бачимо, що 2-3 коло охорони орків і зрадників, які є в найближчому оточенні, потихеньку зникає», — зазначив він.

За його словами, вони вже пересуваються з численною охороною і носять бронежилети.

«Вони розуміють, що Росія — це не назавжди», — підкреслив Хлань. // УНІАН