Контррозвідка СБУ припинила на Донеччині діяльність агентурної мережі ФСБ РФ

Контррозвідники СБ України виявили та припинили діяльність на Донеччині членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ, і координував її один із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ «ДНР».

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області, та маршрутовані для здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій.

Одного із членів мережі затримано і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

СБУ