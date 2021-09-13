Контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика так званої «ДНР»

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали громадянина України, активного учасника незаконного збройного формування. Ним виявився мешканець міста Курахове Донецької області, який у 2014 -2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі НЗФ так званої «ДНР».

За даними слідства, у зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахове Донецької області.

Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону «Оплот» так званої «ДНР», а потім на посаді «чергового» так званої «Русской православной армии».

У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи здійснювалися за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ