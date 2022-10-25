Біля штабу пропагандистів у Мелітополі вибухнуло авто (фото, відео)

Внаслідок вибуху авто біля штабу російських пропагандистів у захопленому Мелітополі постраждало п’ятеро людей, серед них працівники медіахолдингу “ЗаМедіа”.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на члена громадської палати росії олександра малькевича, передає УНН.

“П’ятеро людей, зокрема співробітники медіахолдингу “ЗаМедіа”, постраждали внаслідок вибуху машини в Мелітополі”, – ідеться у повідомленні.

Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки вибуху і зазначив, що далі буде ще гарячіше.

“Саме так має виглядати теплопостачання в офісі колаборантів і пропагандистів. Далі буде ще гарячіше!” – написав він.