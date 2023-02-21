На Херсонщині російські окупанти вбили подружжя

Люди загинули на місці від отриманих травм.

У понеділок, 20 лютого 2023 року, російські окупанти завдали вдару по селищу Антонівка на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

“Російські загарбники завдали удару по смт Антонівка… Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці”, – повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чоловік був співробітником дитячої обласної клінічної лікарні. // УНІАН