На Херсонщині російські окупанти вбили подружжя

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Люди загинули на місці від отриманих травм.

У понеділок, 20 лютого 2023 року, російські окупанти завдали вдару по селищу Антонівка на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

У Миколаєві на території приватного будинку здетонував касетний снаряд

Ілюстративне фото, Віталій Носач, РБК-Україна

“Російські загарбники завдали удару по смт Антонівка… Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці”, – повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чоловік був співробітником дитячої обласної клінічної лікарні. // УНІАН

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