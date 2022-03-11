Контузія від вибуху: симптоми і перша допомога потерпілому
Жителі міст, в яких ведуться бойові дії, можуть отримати контузію від вибухової хвилі.
З 24 лютого в Україні ведуться бойові дії. Російські війська атакують наші мирні міста ракетами, бомбами і артилерією. У зоні бойових дій як військові, так і цивільні можуть отримати контузію — сильний забій всього тіла від вибухової хвилі. Якщо ви опинилися поруч з контуженою людиною — вкрай важливо допомогти їй якомога швидше.
Симптоми контузії
Головною ознакою контузії є втрата свідомості. Залежно від тяжкості вона може тривати від декількох хвилин до пари годин. При контузії також можуть зустрічатися такі симптоми:
- сильний головний біль;
- нудота і блювота;
- часте серцебиття;
- втрата пам’яті;
- переломи, черепно-мозкові травми, пошкодження внутрішніх органів — при важкій контузії.
Перша допомога при контузії
При контузії людина знаходиться в несвідомому і безпорадному стані. Вона може задихнутися, захлинутися або потрапити під вогонь ворога. Контужену людину потрібно відтягнути в безпечне місце і перевернути на спину. Потім якомога швидше викличте швидку допомогу.
Потрібно перевірити дихання і пульс у потерпілого. Якщо людина дихає слабо — потрібно зробити штучне дихання. Також потрібно перевірити ніс, рот і горло потерпілого — туди може потрапити пил або пісок.
Якщо контузія серйозна — людину госпіталізують на кілька тижнів, а при легкому ступені хворий може лікуватися вдома. Лікування контузії проводиться таблетками і майже завжди закінчується успішно і без наслідків. // УНІАНTweet