Ракета російських окупантів влучила у вагон з їжею для маріупольців від World Cental the Kitchen

Ракета повністю зруйнувала один з вагонів.

Російські окупанти завдали удару по вагону з гуманітарною допомогою від World Cental the Kitchen мешканцям Маріуполя.

Фото наслідків удару опублікував у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Ракета повністю зруйнувала один з вагонів.

«Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила в вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах «ЯМаріуполь». MpaZota продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації», — висловився Андрющенко.