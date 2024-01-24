Координаційний штаб щодо військовополонених закликає не поширювати інформацію окупантів про нібито загибель українських полонених

Росія постійно здійснює інформаційні атаки на Україну.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що збирає і аналізує всю інформацію про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених, та закликав дочекатися офіційних заяв.

«До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації», – йдеться в заяві.

В Штабі підкреслили, що Росія активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.

«Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами», – зазначається в заяві.

У Білгородській області Росії вдень 24 січня впав військовий літак Іл-76. Російські ЗМІ відразу заявили, що на борту були українські полонені, а літак збила ракета ЗСУ.

Міноборони України заявило у свою чергу, що поки не може підтвердити ураження Іл-76 саме нашими військовими. // Дзеркало тижня