Знищено колону військ РФ, яка проривалася у бік Дніпропетровщини

Ворога зупинив підрозділ 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Сьогодні силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалася висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

Про це повідомила 25 окрема повітряно-десантна Січеславська у Facebook.

«В ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена! І так буде з кожним! Жодної пощади!», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російських окупантів вибили з Миколаєва. Ворог втратив чимало техніки, частину з якої наші воїни захопили.

Також підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського. Також збито кілька російських літаків, п’ять вертольотів та один БПЛА ворога. // LB.ua