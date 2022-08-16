Корегувальники вогню тепер не зможуть вийти під заставу: Рада підтримала важливу правку

Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту № 7431 щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану, згідно з якою відтепер корегувальники не зможуть вийти під заставу до суду.

Про це у своєму Telegram написав народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

“Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників. Тепер неможливо вийти під заставу до суду. Відповідна правка була в законопроекті 7431 (прийнято в цілому 282)”, – написав нардеп.