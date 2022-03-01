У Києві окупанти поцілили в телевежу, частина телеканалів не працює (відео)

Другою ціллю загарбників був Бабин Яр.

Щойно в Києві прогримів вибух біля столичної телевежі в районі Дорогожичів.

Частина телеканалів припинила трансляцію.

Як повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, окупанти влучили в апаратну мовника на телевежі. Через це трансляції телеканалів якийсь час не буде. Але найближчим часом буде ввімкнено резервне мовлення частини каналів.

На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.

Українцям радять скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.