Корегував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ – до 15 років позбавлення волі засуджено мешканця Запоріжжя

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури 64-річного чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року запоріжанин прийняв пропозицію від своєї невістки та добровільно вирішив сприяти у проведенні підривної діяльності проти України. Він збирав інформацію про дислокацію та переміщення особового складу, бойової техніки ЗСУ на території Запорізької області.

Обвинувачений через особистий мобільний телефон відправляв зібрану інформацію своїй родичці, яка її в подальшому передавала ворогу. Отримані від зрадників дані окупанти використовували для наведення та коригування ракетних ударів по позиціях українських військових у Запоріжжі та його передмісті.

Правоохоронці затримали чоловіка у квітні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура