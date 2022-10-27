«Коригувальники вогню в рясах»: СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП

За словами Малюка, УПЦ МП – ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури.

Служба безпеки України розуміє всі можливі загрози ворожого впливу в діяльності УПЦ МП, тому якісно відпрацьовує цей напрям.

Про це заявив в. о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Так, загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ (МП) на території України, – ред.). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати”, – сказав він.

За словами Малюка, УПЦ МП – ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури.

“Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно”, – запевнив в. о. голови СБУ.

Він нагадав про затримання у Вінницькій області “священнослужителя”, який є одногрупником керівника РПЦ Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ Росії.

“Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах”, – розповів Малюк.

“Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах”, – додав в. о. голови СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ. Ййдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана УПЦ, в якого напередодні провели обшуки. // LB.ua