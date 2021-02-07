Кравчук призвал украинских военных жестко реагировать на обстрелы боевиков

Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала “Украина 24”.
Ранее, в воскресенье, 7 февраля, российский снайпер ранил украинского бойца неподалеку Новомихайловка.
“Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же”, — отметил он.
По мнению Кравчука, противник использует любые возможности, чтобы провокации превратить в реалии.
“Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости”, — добавил руководитель делегации в ТКГ.
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