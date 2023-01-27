Крім 14 «Леопардів», Польща готова передати Україні 60 танків PT-91

Варшава готова передати Києву 60 польських танків PT-91 (модернізована версія Т-72), а також 14 танків Leopard 2.

Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

“Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – ред.) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2”, – повідомив прем’єр Польщі.

Він звернув увагу, що для України зараз дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що росія їх може мати від кількох до 15-ти тисяч.

“Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці”, -наголосив польський прем’єр.

За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Як повідомлялося, заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич заявив, що Польща планує передати Україні танки Leopard 2 упродовж кількох наступних тижнів.

У коментарі Укрінформу колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак висловив думку, що Польща упродовж 3-4 тижнів може підготувати 58 українських екіпажів танків Leopard 2 тобто склад танкового батальйону. За його словами, Польща має відповідний потенціал, тренувальну та ремонтну бази, логістику, щоб організувати навчання українських танкістів.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак нещодавно заявив, що Польща передасть Україні танки та БМП для озброєння однієї механізованої бригади ЗСУ і готова підготувати до березня особовий склад цього військового з’єднання.