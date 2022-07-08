Кривава бійня: окупанти з «градів» обстріляли пасовище з коровами

Жертви серед людей і руйнування інфраструктури не зафіксовані.

Російські окупанти продовжують обстріл прикордонних територій Сумщини та Чернігівщини. Цього разу постраждали пасовища з тваринами.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в Telegram.

«В одному з випадків ворожі «гради» обстріляли пасовище, на якому пасли худобу. Жертв серед людей або руйнування інфраструктури не зафіксовано», — зазначили в ГСПУ.

За даними прикордонників, російські війська 7 липня вели вогонь по Білопільській, Шалигінській, Есманській громадах Сумщини та Новгород-Сіверської Чернігівщини.

Окупанти неодноразово вели обстріли зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, стрілецької зброї.

Прикордонники також повідомили про десятки вибухів, викликаних використанням мінометів і артилерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу на Харківщині під час обстрілу окупантів загинули чотири людини. // УНІАН