Україна отримала ще одну партію винищувачів F-16 від Нідерландів

Окрім французьких винищувачів Mirage 2000, Україна також отримала літаки F-16 від Королівства Нідерланди.

Як передає Укрінформ, про це Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

“Українське небо стає захищенішим! Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії”, – заначив Умєров.

Він висловив вдячність Франції за цей стратегічно важливий внесок у безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.

“Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше”, – підкреслив Умєров.

Повітряні Сили також подякували партнерам за підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів у жовтні 2024 року.

У четвер, 6 лютого, перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну разом з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.