Глава ВОЗ: страны получат 120 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

В ближайшие полгода страны с низким и средним уровнем дохода получат 120 миллионов доступных, качественных и быстрых тестов на наличие вируса COVID-19. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга для журналистов заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «Чем быстрее мы сможем диагностировать COVID-19, тем скорее мы примем меры для изоляции и лечения людей, инфицированных смертельно опасным вирусом», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, новая методика тестирования позволяет получить достоверный результат примерно за 15-30 минут, а не за часы или дни, как это было раньшеотмечает сайт ООН. При этом новые тесты стоят дешевле и не требуют наличия сложного технического оборудования. «Это позволит расширить тестирование в труднодоступных районах, где нет медицинских лабораторий и подготовленных специалистов», — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

В настоящее время стоимость одного экспресс-теста составляет приблизительно пять долларов США, что значительно дешевле, чем тесты предыдущего поколения. В дальнейшем в ВОЗ ожидают еще большего снижения цен.

Глава ВОЗ сообщил, что соглашение о поставках 120 миллионов экспресс-тестов было подписано на днях двумя компаниями-производителями и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. «У нас есть официально заверенные договоренности, мы получили стартовое финансирование проекта, и теперь нам необходимо собрать сумму, необходимую для покупки этих тестов в полном объеме», — сказал он.

Чем быстрее мы сможем диагностировать COVID-19, тем скорее мы примем меры для изоляции и лечения людей, инфицированных смертельно опасным вирусом

Генеральный директор напомнил, что для успешной реализации инициативы ACT Accelerator, направленной на ускорение исследований, нацеленных на совершенствование методов лечения COVID-19 и тестов по выявлению этого заболевания, а также разработку противовирусных вакцин, необходимы крупные инвестиции. Текущий дефицит финансирования программы составляет 35 миллиардов долларов. По словам доктора Тедроса, эти 35 миллиардов составляют менее одного процента от суммы, которую правительства государств-участников G20 уже выделили в рамках пакетов внутреннего экономического стимулирования в своих странах.

«На минувших выходных премьер-министр Великобритании, мой друг Борис Джонсон объявил о выделении новой порции средств для финансирования ВОЗ и COVAX — программы, которая занимается вопросами разработки и производства вакцин», — сообщил глава Всемирной организации здравоохранения, выразив надежду, что другие развитые страны вскоре последуют примеру Соединенного Королевства.