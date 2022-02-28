З 1 березня у столиці забороняється продаж алкогольних напоїв

Від завтра, 1 березня, у столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв



Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму



«Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім! Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, — не краще за мародерство», — наголосив Віталій Кличко.

Офіційний портал Києва