Кривий Ріг знову потрапив під російський ракетний удар

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У місті та загалом Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, – написав він.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи було чути з центру Кривого Рогу. Над містом здійнявся клуб диму.

Другий удар по місту за добу

Нагадаємо, що Кривий Ріг не встиг оговтатися ще від минулого удару по гідротехнічних спорудах міста, який стався менш ніж добу тому.

У місті підтоплені понад 100 приватних будинків та подвір’їв, а рівень води в річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів на різних ділянках. Втім, його все ж вдалося знизити вже на понад 40 сантиметрів.

Вранці стало відомо, що для зниження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією. Також була оголошена евакуація з деяких районів.