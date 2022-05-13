Відповідне звернення опубліковано на Facebook-сторінці Петра Порошенка.
Українські президенти просять усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу “Азовсталь” Росія за наказом президента РФ Володимира Путіна намагається знищити варварськими методами.
“Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів”, – йдеться у заяві.
Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон “Азов”, наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.
Однак зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі.
Українські президенти закликали кожного з лідерів долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців.
“На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу”, – зазначено у заяві.
Петро Поршенко додав, що готовий особисто долучитись до переговорного процесу щодо звільнення захисників “Азовсталі”, разом з міжнародними та українськими представниками влади, а також особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.
- Нагадаємо, військовослужбовець з полку “Азов” Віталій Барабаш із татуюванням зірки Давида від імені усіх євреїв звернувся до уряду Ізраїлю, громадськості Ізраїлю, журналістів, синагоги міста Кривий Ріг “Бейн Стерн Шульман” та рабина Лерона Едері з проханням допомогти у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя.
- Також за дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- Напередодні відбувся брифінг родичів військовослужбовців батальйону “Азов”. Родини бійців, а також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликали світ зупинити президента РФ Володимира Путіна та врятувати людей, які боронять Маріуполь. Насамперед вони звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
- Раніше командир 36-ої окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина звернувся до світової спільноти із закликом про допомогу тим, хто залишився у заблокованій “Азовсталі”.