Кулеба и Лавров завершили переговоры: оккупант – «мы на Украину не нападали»

Встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в рамках трехстороннего саммита с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу завершена. Стали известны первые подробности.

Что известно на данный момент по итогам переговоров — в материале РБК-Украина.