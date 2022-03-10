Кулеба и Лавров завершили переговоры: оккупант – «мы на Украину не нападали»
Встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в рамках трехстороннего саммита с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу завершена. Стали известны первые подробности.
Что известно на данный момент по итогам переговоров — в материале РБК-Украина.
Первые подробности
Заявления Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал брифинг по итогам встречи.
Основные заявления:
- Переговоры продолжались почти полтора часа;
- Я приехал на встречу с двумя задачами — организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.
- Прогресса по перемирию нет. Мы подняли вопрос 24-часового перемирия, чтобы решить острейшие гуманитарные вопросы, но не достигли прогресса в этом, поскольку, похоже, в РФ другие люди принимают решение по этому поводу.
- Согласились продолжать диалог для решения гуманитатрных вопросов, я готов к новым переговорам в таком формате, если будут перспективе достичь существенного прогресса и поиска решений.
- Когда два главы МИД проводят встречу, они по умолчанию имеют мандат решать вопросы мира, безопасности, мандат, данный им их лидерами и парламентами. И я готов продолжать это, с целью прекращения войны в Украине, прекращения страданий украинских граждан и освобождения украинских территорий от российских оккупантов.
- Мы не можем остановить войну, если страна-агрессор не хочет этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня возможно, если Украина выполнит условия Путина. Однако Украина не сдается. Мы будем искать дипломатические решения, а пока это не достигнуто, будем защищать людей от российской агрессии.
- Лавров затронул тему ядерной безопасности. Я ответил, что до прихода войск РФ с украинскими АЭС все было в порядке. То, что они говорят, что в Украине якобы разрабатывают ядерное оружие — ложь. Лучшее, что Россия может сейчас сделать — вывести своих военных из украинских АЭС. Тогда все будет нормально.
Заявления России
Глава МИД России Сергей Лавров также приступил к пресс-брифингу по итогам переговоров.
Основные заявления:
- Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны, исходя из того, что нынешний контакт не будет обесценивать их;
- На другие страны мы не нападаем, мы и «на Украину не нападали».
- Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению в Украине «неонацистского государства».
- Хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины и гарантии безопасности европейских стран и России.
- Лавров — Кулебе: Россия всегда готова к переговорам на самом высоком уровне, если «у них будет добавленная стоимость».
- Надеюсь, что в будущем возникнет необходимость встречи Путина и Зеленского, но пока необходимо провести подготовительную работу.
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда она может состояться.