Кулеба и Лавров завершили переговоры: оккупант – «мы на Украину не нападали»

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Встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в рамках трехстороннего саммита с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу завершена. Стали известны первые подробности.

Что известно на данный момент по итогам переговоров — в материале РБК-Украина.

Кулеба и Лавров завершили переговоры: первые подробности

Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)

Первые подробности

Заявления Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал брифинг по итогам встречи.

Основные заявления:

  • Переговоры продолжались почти полтора часа;
  • Я приехал на встречу с двумя задачами — организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.
  • Прогресса по перемирию нет. Мы подняли вопрос 24-часового перемирия, чтобы решить острейшие гуманитарные вопросы, но не достигли прогресса в этом, поскольку, похоже, в РФ другие люди принимают решение по этому поводу.
  • Согласились продолжать диалог для решения гуманитатрных вопросов, я готов к новым переговорам в таком формате, если будут перспективе достичь существенного прогресса и поиска решений.
  • Когда два главы МИД проводят встречу, они по умолчанию имеют мандат решать вопросы мира, безопасности, мандат, данный им их лидерами и парламентами. И я готов продолжать это, с целью прекращения войны в Украине, прекращения страданий украинских граждан и освобождения украинских территорий от российских оккупантов.
  • Мы не можем остановить войну, если страна-агрессор не хочет этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня возможно, если Украина выполнит условия Путина. Однако Украина не сдается. Мы будем искать дипломатические решения, а пока это не достигнуто, будем защищать людей от российской агрессии.
  • Лавров затронул тему ядерной безопасности. Я ответил, что до прихода войск РФ с украинскими АЭС все было в порядке. То, что они говорят, что в Украине якобы разрабатывают ядерное оружие — ложь. Лучшее, что Россия может сейчас сделать — вывести своих военных из украинских АЭС. Тогда все будет нормально.

Заявления России

Глава МИД России Сергей Лавров также приступил к пресс-брифингу по итогам переговоров.

Основные заявления:

  • Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны, исходя из того, что нынешний контакт не будет обесценивать их;
  • На другие страны мы не нападаем, мы и «на Украину не нападали».
  • Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению в Украине «неонацистского государства».
  • Хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины и гарантии безопасности европейских стран и России.
  • Лавров — Кулебе: Россия всегда готова к переговорам на самом высоком уровне, если «у них будет добавленная стоимость».
  • Надеюсь, что в будущем возникнет необходимость встречи Путина и Зеленского, но пока необходимо провести подготовительную работу.
    Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда она может состояться.
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