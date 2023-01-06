Кувалдинг, розстріл та зняття шкіри: «вагнерівець» розповів про страти найманців у ПВК Пригожина

Найгуманнішою вважається “добра страта”, коли найманцю дають шанс загинути на полі бою.

Один з найманців ПВК “Вагнер” на умовах анонімності заявив про застосування кількох видів “страт” для бойовиків. Найпоширенішою з них є розстріл.

Як повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, розстріляти “вагнерівців” можуть практично за будь-що.

“Найпоширеніша страта – це звичайний розстріл. Не тому, що гуманно, а тому що прагматично та найзручніше. Розстріляти можуть за зухвалість з інструкторами, відмову виконувати наказ, за мародерку, алкоголь, цигарки, зґвалтування тощо. Але це – саме страта, тоді як можуть просто “покарати”: прострелити ногу, зламати ноги, дати дуже небезпечне завдання”, – розповів “вагнерівець”.

Найманець підтвердив, що “Вагнер” практикує дикунські страти кувалдою. Втім, такі страти застосовують, коли стався “великий зальот”. Крім того, “вагнерівців”, які провинилися, можуть катувати, знімати з них шкіру та відправляти в бій без реальної можливості повернутися живим.

“Для кувалдингу необхідний великий заліт – саме зрада. Про це більше розмов. Були розмови, як за зраду свого просаджували животом на тени для сауни і включали їх. Аналогічно – зняття шкіри та крапельниця за вбивство командирів. Як “добрий” вид страти – однозначно фатальне завдання, де вижити в принципі не реально: штурм позицій до упору; розвідка боєм без шансу повернутись і т.д. Не можна сказати, що це регламентована кара, але вона стала якоюсь традицією, коли бійцю дають шанс на нормальний похорон і виплати сім’ї”, – поділився “вагнерівець”.

Страти в ПВК “Вагнер”

ПВК Євгена Пригожина практикує “страти” вже не перший рік. На війні в Україні ці методи активізували після масового вербування зеків.

Ставлення до зеків не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. “Зеків” навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув’язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-“вагнерівця”, який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК “Вагнер” Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин “зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми”. // УНІАН