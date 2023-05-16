Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами», всі їх збито силами ППО

Масштабну ракетну атаку на Київ російська армія здійснила з усіх напрямків, використовуючи різні типи ракет. Про це 16 травня в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, що російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

«З усіх напрямків – це північ, південь та схід – атакували, передусім, столицю. Ми розуміємо, що там був епіцентр атаки. Атакували ракетами різних типів, різного базування. Повітряного базування, таких як Х-47 («Кинджал») з шести літаків з північного та зі східного напрямку випускали ці ракети. Також ракети «Калібр» із кораблів в Чорному морі, дев’ять таких ракет. І три ракети наземного базування летіли по балістичній траєкторії – це може бути або «Іскандер-М», або зенітна ракета, призначена для збиття повітряних цілей. Але ними теж окупанти б’ють по землі. Ймовірно, С-400», – розповів Юрій Ігнат.

Загалом протягом ночі, що минула, для атаки було використано 18 ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, відпрацювання ППО було 100% – усі ракети були збиті.

«Таким чином, 18 ракет загалом. Усі знищені, більшість – у столиці. Але ще чотири ракети «Калібр» знищено на південному напрямку повітряним командуванням «Південь». Загалом повітряне командування «Центр», яке зосереджене на захисті центру та північних областей України, відпрацювало успішно. І це мало сказати, що успішно», – сказав речник.

Уламки збитих ракет впали в кількох районах столиці, про що повідомили в Київській міській військовій адміністрації. За даними КМВА, обійшлося без жертв, натомість міський голова Віталій Кличко повідомив про трьох потерпілих у Соломʼянському районі. Частина з уламків упала в міському зоопарку, через що із тваринами проведуть антистресові заходи.

Державна служба надзвичайних ситуацій оприлюднила фото наслідків чергової спроби росіян атакувати ракетами Київ.

За даними КМВА, зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі, там сталося займання нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки.