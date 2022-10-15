Київ та центральний регіон знову під загрозою віялових відключень

Російські війська знову вдарили по енергетичній інфраструктурі, через що у Києві та центральному регіоні України можливі нові віялові відключення.

Про це попередли у НЕК “Укренерго” у суботу, 15 жовтня, у Telegram, пише УНН.

“Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань”, – повідомили у компанії.

Спеціалісти НЕК “Укренерго”, як зазначається, “уже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону”.

“Але при цьому диспетчерський центр “Укренерго” попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень”, – зауважили у компанії, порадивши слідкувати за повідомленнями обленерго.

Споживачів закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години. “Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи”, – пояснили в компанії.